أوضح خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، أن الشيشة الإلكترونية تمثل خطرًا كبيرًا على الصحة بالرغم من أن نسبة الكربون فيها أقل.

أضرار الشيشة الإلكترونية

وأشار إلى أن 39 بحثاً تم إجراؤها على الشيشة الإلكترونية أثبتت أنها تتسبب في أمراض القلب، والرئة.

وقال: “39 بحثاً خلال الـ7 سنوات الماضية:صحيح أنها أقل كربون، لكن الشيشة الإلكترونية ( والفيب والسحبة..الخ) الأخطر في أمراض القلب؛ لأن تركيز النيكوتين أكثر، فضلاً عن خطرها في رطوبة الرئة (تجمع سوائل بسبب البخار، وأمراض الرئة) وهذا كافٍ لربط الفرامل.”.

تضر بأدمغة الشباب

وتوصلت دراسة جديدة إلى أن التدخين بالسيجارة الإلكترونية يمكن أن يضر بأدمغة الشباب تمامًا مثل تدخين التبغ.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، يقول علماء أمريكيون: إن المراهقين والبالغين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية هم أكثر عرضة لمشكلات التركيز أو التذكر أو اتخاذ القرارات. ومع ذلك، فإن خطر “التشوش الذهني” يرتفع بشكل أكبر بالنسبة لأولئك الذين يمارسون هذه العادة قبل سن 14.