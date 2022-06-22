حذر خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري مما يتم ترويجه بشأن الوصفات العشبية والطبيعية، وفوائد الثوم اليمني ودوره في تخفيف الضغط والسكر.

وأكد الخضيري أن ما يتم تداوله محض شائعات لا تمت للصحة بصلة، وغير مبنية على دراسات أو أساس علمي.

وقال: “ما تذكره بعض رسائل الواتس وغيرها عن فوائد الثوم الذكر أو الثوم اليمني؛ كلها أكاذيب لا تستند على أي دراسة علمية، ولا تجارب طبية، ولا دراسات، كلها سواليف من كيس التاجر، ومن وكالة يقولون”.

بيع الأوهام:

وأكمل: “لا تخدعكم الدعايات والأكاذيب وبيع الأوهام، وحافظوا على أموالكم من الاستغلاليين والنصابين والدجالين”.

الوصفات الطبيعية لا تغني عن الدواء:

وتابع: “الثوم يسيّل الدم والكركديه يخفف الضغط والقرفة تخفض السكر والعصفر مهدئ.. كلها قد تكون صحيحة وبنسبة أو بدرجة غير علاجية مما يعني أنها ليست بديل عن الدواء لمن لديه مرض مزمن من تلك الأمراض لأن هناك من ترك الأدوية المعلومة بالبراهين والتجارب الدوائية، واعتمد على تلك المقولات فتضرر”.