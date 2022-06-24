حذر الدكتور أحمد الحقوي، استشاري الأمراض المعدية ومكافحة العدوى، من ربط الإنفلونزا بحالة الطقس والرطوبة حاليًّا.

ربط الإنفلونزا بالطقس:

وقال الحقوي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “ربط الإنفلونزا بحالة الطقس والرطوبة لا يمكن الجزم به من خلال الدراسات المنشورة”.

وأضاف الحقوي، أنه قد يختلف ارتباط الإنفلونزا بدرجة الحرارة والرطوبة حتى في المناطق ذات الطقس المتشابه لأسباب عديدة.

التراخي وتسببه في انتشار الإنفلونزا:

وكان وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، حذر في وقت سابق، من خطورة التراخي وتسببه في انتشار الزكام والإنفلونزا.

وقال عسيري، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “إن التراخي في الاحتياطات التنفسية يعود بنشاط فيروسات الزكام والإنفلونزا إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا”.

وقدم عدة نصائح كاحترازات وقائية مهمة وهي “الاحترازات التنفسية البسيطة فعالة جدًّا، بقاء المصاب بأعراض الزكام في المنزل، تغطية الفم والأنف عند العطاس والسعال، وتطهير الأيدي من الضروريات”.