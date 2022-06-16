أعاد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تحذيره من الاحتطاب، منبهًا إلى مخاطره ومساهمته في زيادة التصحر.

وأكد أن الاحتطاب سلوك سلبي وغير حضاري، يضر الغطاء النباتي في المملكة، ويؤدي إلى زيادة تدهوره، مما يسبب التصحر والجفاف؛ لذا يحرص المركز على منعه وتغليظ غرامة ممارسة نشاطه”.

كما لفت المركز إلى أن هناك عشرات الآلاف من الهكتـارات تتـم تعريتهـا مـن الأشـجار والشـجيرات فـي المملكـة سنويًّا؛ بسبب السلوكيات الضارة بالغطاء النباتي، ومنها الاحتطاب، والرعي الجائر، مما يؤدي إلى التصحر والجفاف.

غرامة الاحتطاب

يذكر أن اللائحة التنفيذية للاحتطاب في المملكة، تتضمن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات حيث تبدأ غرامة المخالفات من 1000 ريال إلى 20,000,000 ريال كحد أقصى وتضاعف بتكرار المخالفات التي تشمل: نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحلي، وجمع الحطب المحلي بدون ترخيص، والاستخدام في النشاط التجاري كالمطاعم والمخابز، وبيع وتخزين الحطب والفحم المستورد بدون ترخيص، إضافة إلى حرق الأشجار وتجريدها من اللحاء، وقطع أشجار المحميات.

وأكدت الوزارة، أن المخالفات التي ترتكب للمرة الثانية وما بعدها خلال سنة من ارتكابها للمرة السابقة، التي تشمل قطع الأشجار والشجيرات من أراضي الغطاء النباتي والمحميات أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من اللحاء أو الأوراق أو أي جزء منها أو نقل تربتها أو جرفها أو الاتجار بها بدون ترخيص، تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تزيد عن 10 أعوام أو غرامة لا تزيد عن 30 مليون ريال.