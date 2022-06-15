حذر خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري، من ممارسة الرياضة القاسية والتنافسية بعد الأكل، مؤكدًا أن المشي علاج مهم لكثير من الأمراض، وللحفاظ على صحة الجسم، ولو كان بعد الطعام.

المشي علاج التوتر والقلق،حرق دهون بالجسم،وصرف السعرات الزائدة عن حاجة الجسم! لذا فأنا من مؤيدي مقولة شيباننا يرحمهم الله (من تعشى يتمشى) ولا يضر المشي بعد الاكل بل مفيد(الضرر من الرياضة القاسية او التنافسية بعد الاكل-اما المشي بعد الاكل يفيدولا يضر)👇🏾 pic.twitter.com/hT5JMlJ25a — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) June 15, 2022

المشي علاج التوتر:

وقال: “المشي علاج التوتر والقلق، حرق دهون بالجسم، وصرف السعرات الزائدة عن حاجة الجسم! لذا فأنا من مؤيدي مقولة شيباننا يرحمهم الله (من تعشى يتمشى) ولا يضر المشي بعد الاكل بل مفيد؛ الضرر من الرياضة القاسية أو التنافسية بعد الأكل، أما المشي بعد الأكل يفيد ولا يضر”.

وأضاف: “لابد كل إنسان يمشي، سواء لديه رغبة أو ليس لديه رغبة، فهي تعتبر علاج، وضرورة، ومطلب من مطالب الصحة، فجزء من نظامنا الصحي الأكل، وجزء مهم جدًّا هو الرياضة والمشي”.

3 مفاتيح لحفظ صحة الإنسان:

وتابع: “الحمية والرياضة والمشي، أفضل ما يحفظ للإنسان الصحة المستديمة، فمعظم المصابين بمشاكل السمنة والضغط والقلب، والروماتيزم والمفاصل، كان لديهم تقصير شديد جدًّا في الرياضة والمشي بالذات، وتسويف”.

واستطرد: “الذين مشوا كلهم لم يندموا على المشي لكن الذين لم يمشوا كلهم ندموا؛ فصحيًّا ونفسيًّا والاوراد والذكر اليومي والمشاكل النفسية والصحية تخف من خلال المشي”.