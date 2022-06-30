حذر خبير المسرطنات الأستاذ الدكتور فهد الخضيري من وضع المواد الغذائية والأطعمة الساخنة في الأواني البلاستيكية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “إذا وضع الغذاء الطعام الحار أو المشروبات الساخنة في إناء بلاستيكي أو فليني وهو حار جداً فقد تذوب جزيئات من سطح البلاستيك أو الفلّين وتدخل في الطعام ثم تدخل في جسم الإنسان”.

جزيئات البلاستيك

وأشار إلى أن جزيئات البلاستيك الذائبة في الطعام قد تكون ضارة جدًا لجسم الإنسان. ونصح الخضيري بترك الطعام يبرد قليلًا قبل نقله لأي وعاء أو كيس بلاستيكي، للحفاظ على الصحة.

الميكروييف والسرطان

وفي وقت سابق؛ أكد أستاذ المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أمان استخدام الميكروويف، وعدم صحة ما يشاع عن تسبب إشعاعه في الإصابة بالسرطان.

وقال الخضيري في تغريدة له على حسابه بتويتر: “الميكروويف ليس مسرطنًا ولا فيه إشعاع مضّر، بل هو موجات حرارية (كهربائية مغناطيسية) تتصادم لتولّد حرارة التسخين ولا ضرر لها وليست إشعاعًا.