تستعد تركيا لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، حيث من المقرر أن يتوجه لها في زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف حيال القضايا المشتركة.

مراسم رسمية

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة الماضية، أن ولي العهد، سيزور تركيا الأربعاء المقبل مشيرًا إلى أنه سيلتقي الأمير محمد بن سلمان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، لافتًا إلى أن “الزيارة ستكون رسمية وسيتم استقبال ولي العهد بمراسم رسمية”.

زيارة أردوغان للمملكة

وفي أواخر أبريل الماضي، أجرى أردوغان زيارة إلى المملكة للمرة الأولى منذ 2017، التقى خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واستغرقت زيارة أردوغان يومين، حيث بحث خلالها علاقات أنقرة مع الرياض وكذلك سبل زيادة التعاون، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

وأكد الرئيس التركي حينها أن “زيادة التعاون مع الرياض في قطاعات الصحة والطاقة والغذاء والأمن والدفاع والمال مفيد للطرفين”. وأضاف أنه يأمل أن تعزز زيارته للسعودية العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والثقة.

جولة ولي العهد الخارجية

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، بدأ الاثنين، جولة تستمر 3 أيام يستهلها بزيارة لمصر مرورًا بالمملكة الأردنية، ثم تركيا.

ويبحث ولي العهد خلال هذه الجولة مع قادة الدول الثلاث، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، وسُبل تعزيز العلاقات في شتى المجالات.

وتعد هذه ثاني جولة خارجية بعد اليابان (2019) لولي العهد خارج منطقة الخليج منذ جائحة كورونا مطلع 2020، والثانية خلال 6 أشهر خارج البلاد.

وتأتي الجولة في هذا التوقيت، لتعزز نجاح الأمير محمد بن سلمان – بتوجيهات من الملك سلمان بن عبد العزيز- في تعظيم مكانة المملكة وتكريس ثقلها إقليميًّا ودوليًّا وتحقيق إنجازات بارزة على الصعيدين المحلي والدولي.