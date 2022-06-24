بدأت الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار بتكثيف أعمالها استعدادًا لموسم حج هذا العام 1443هـ، وذلك بمتابعة ومساندة مركز الإحصاء والمعلومات وإدارة تجربة ضيف الرحمن.

تحليل بيانات:

وأوضح مدير الإدارة العامة للإحصاء ودعم القرار، المهندس فارس بن محمد المسعودي، أن الإدارة العامة تحلل البيانات والأرقام من عدة مصادر وهي: (المسوح الاحصائية، وإحصائيات الإدارات، ومؤشرات الخدمات للرئاسة، وقياس الرضا عن الخدمات)، ثم تحويل تلك البيانات والأرقام إلى معلومات للاستفادة منها في دعم اتخاذ القرار.

تكثيف الأعمال:

وأكد المسعودي أن الإدارة العامة كثفت من أعمال المسوح الاحصائية عن طريق الاستبانات بشكل موسع في الدراسات الإحصائية وقياس الرضا عن الخدمات المقدمة، حيث رسمت رحلة الحاج في المسجد الحرام والتعريف بإبراز الخدمات المقدمة له في أربع محطات رئيسية وهي: (الساحات، ومباني المصليات، وصحن المطاف، والمسعى).

كما تقيس الإدارة العامة رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة وقياس الأداء التشغيلي وقياس انطباعات المستفيدين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه إلى أن هذه الأعمال تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام للقياس والجودة والتميز المؤسسي سمير بن سعد السويهري.