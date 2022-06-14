دشَّنَ رئيس جامعة نجران الدكتور عبدالرحمن الخضيري، اليوم، النسخة التجريبية لموقع الجامعة المطور الذي يشكل تحولاً نوعيًّا في الخدمات الرقمية وتحسين تجربة المستخدمين.

سرعة الوصول إلى الخدمات والمعلومات

وأوضح وكيل عمادة تقنية المعلومات والاتصالات الدكتور سلطان آل مكدي، أن التطوير الجديد في الموقع عمل على تسهيل الوصول إلى الخدمات وتحقيق متطلبات الحكومة الرقمية، وكذلك إعداد الصفحة الرئيسة وتطوير محتواها وخدماتها الرقمية حيث تتميز بعدة خصائص تشمل سرعة الوصول إلى الخدمات والمعلومات عن الجامعة وجميع جهاتها، مشيرًا إلى أن الموقع المطور يعرض رؤية واضحة عن أبرز إنجازات الجامعة العلمية والتقنية والطبية والبحثية.

عملية تطوير الموقع مستمرة

وأكد آل مكدي أن عملية تطوير الموقع مستمرة من خلال إضافة خدمة تتيح التقييم وإبداء الحلول التطويرية المقترحة من جميع المستخدمين من منسوبي الجامعة وعموم زوار الموقع.