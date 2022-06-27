أكد أمين عام جمعية حماية المستهلك، ناصر بن دهيم، أن هناك تخفيضات لأسعار تذاكر الطيران في وقت قريب، مشيرًا إلى دخول أسعار تذاكر الطيران في مبادرة صديق المستهلك.

أخبار جيدة:

وقال ابن دهيم، في تصريحات لبرنامج يا هلا عبر شاشة روتانا: في قطاع الطيران هناك أخبار جيدة في انتظارها، خلال هذا العام سنشهد تخفيضات لأسعار الطيران، وهناك قطاعات تحتاج لوقت لدراستها.

أسعار تذاكر الطيران:

وأضاف: سوف تدخل أسعار تذاكر الطيران في مبادرة صديق المستهلك قريبًا لتوفير تذاكر بأسعار مخفضة، والشركات الحالية ستشهد تطورًا كبيرًا.