أعلنت تداول السعودية، إدراج وبدء تداول شركة “رتال” للتطوير العمراني في السوق الرئيسية “تاسي”، اعتبارا من يوم غد الاثنين، برمز تداول “4322” وبالرمز الدولي “SA15J1S23H17”.

حدود التذبذب السعرية

وأوضح بيان على “تداول”، أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون + / – 30 % مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند + / – 10%.

تطبيق التذبذب السعرية

وبينت، أنه سيتم تطبيق التذبذب السعرية اليومية (+ / – 30 %) خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداء من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى (- / + 10%).