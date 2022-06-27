أعلنت تداول السعودية عن تحديث الأسهم الحرة لجميع المصدرين المدرجين في السوق الرئيسية والسوق الموازية (نمو) وذلك من بداية التداول في يوم الاحد 04/12/1443هـ الموافق 03/07/2022م.

مؤشرات تداول السعودية

كما أعلنت عن إضافة أسهم الشركات التالية إلى مؤشرات السوق:

1- شركة المصانع الكبرى للتعدين، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر المواد الأساسية.

2- الشركة السعودية لتمويل المساكن، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر البنوك.

3- شركة رتال للتطوير العمراني، مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر إدارة وتطوير العقارات.

4- شركة نسيج للاتصالات وتقنية المعلومات، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

5- شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

6- شركة تدوير البيئة الأهلية، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

7- شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

8- شركة لدن للاستثمار، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

9- شركة أمواج الدولية، مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى).

استبعاد الكابلات السعودية والصقر

واستبعاد أسهم شركة الكابلات السعودية من حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع السلع الرأسمالية، وأسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني من حساب مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) ومؤشر قطاع التأمين.