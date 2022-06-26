أعلنت “تداول السعودية” اليوم عن نيتها إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية السعودية. واعتباراً من 4 يوليو 2022, ستكون العقود الجديدة متاحة للتداول، بما يمكّن المستثمرين المحليين والأجانب من التحوط وإدارة المخاطر بشكل فعال بالإضافة إلى تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق.

العقود المستقبلية للأسهم المفردة هي عقود مستقبلية موحدة تتخذ من سهم شركة معينة أصلاً أساسيا لها . وقد تم انتقاء الأسهم من بين مجموعة من الشركات الأكثر سيولة المدرجة في تداول السعودية. العقود المستقبلية للأسهم المفردة ستكون مدرجة ومتداولة في تداول السعودية، شأنها شأن المنتجات الأخرى المتداولة في السوق. وستتولّى شركة مركز مقاصة الأوراق المالية “مقاصة” مهمة مقاصة وتسوية العقود المستقبلية للأسهم المفردة، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية.

إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة

وبهذه المناسبة، قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لـ “تداول السعودية”: “يسرّنا إطلاق منتج المشتقات المالية الثاني في “تداول السعودية”، في خطوة أخرى تؤكد التزامنا بتوفير منتجات وخدمات متطورة ومبتكرة للمستثمرين المحليين والدوليين. كما يدعم إطلاق العقود المستقبلية للأسهم المفردة ازدهار السوق المالية السعودية من خلال تنويع المنتجات المتوفرة وتعزيزها بأدوات تحوط فعالة لإدارة المخاطر والحد من الخسائر عند أي ظروف اقتصادية معاكسة.”

ويمكن لجميع المستثمرين تداول العقود المستقبلية للأسهم المفردة عن طريق أعضاء المشتقات المسجلين، والتي تشمل أصولها الأساسية 10 شركات, و هي: مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، اس تي سي، كيان السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن. وقد تم اختيار الشركات بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.

يُشار إلى أن “تداول السعودية” أطلقت سوق المشتقات المالية في عام 2020م، وتسعى إلى طرح منتجات مشتقات مالية أخرى، تتضمن عقود الخيارات للأسهم المفردة.