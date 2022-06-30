أعلنت تداول السعودية عن احتساب نسبة التذبذب لسهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه على أساس سعر 20.82 ريال.

تخفيض رأس المال:

وذكرت شركة فواز عبدالعزيز الحكير في بيان على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، أن الجمعية العامة غير العادية وافقت يوم أمس الأربعاء 30/11/1443 هـ الموافق 29/06/2022 م على تخفيض رأس مال الشركة، وبناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر20.82 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

تعليق تداول سهم الشركة:

كما أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الخميس 01/12/1443 هـ الموافق 30/06/2022 م على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بتطبيق تخفيض لسهم شركة فواز عبرالعزيز الحكير وشركاه في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد 04/12/1443 هـ الموافق 03/07/2022 م