أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول شركة رتال للتطوير العمراني في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 28/11/1443هـ الموافق 27/06/2022م برمز تداول 4322 وبالرمز الدولي SA15J1S23H17.

ضبط حدود التذبذب السعرية:

ولفتت تداول عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، اليوم الخميس، إلى أنه تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وتابعت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.