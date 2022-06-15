أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 42.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 11978.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية:

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 214 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: وفرة، وإم آي إس، وجرير، والمراكز، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: صادرات، وبحر العرب، وأنعام القابضة، والتطويرية الغذائية، وبترو رابغ الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97% و9.99%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وإعمار، والراجحي، ومتطورة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، وإس تي سي، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

السوق الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 204.05 نقاط، ليقفل عند مستوى 21301.43 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 52 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 903 آلاف سهم، تقاسمتها 3670 صفقة.