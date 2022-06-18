أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن تعرض منطقة القصيم لأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن المدن المتأثرة بالتنبيه؛ هي: الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والخبراء، والرس، والشماسية، والعمار، والفوارة، والمذنب، وبريدة، ورياض الخبراء، وعنيزة، وعيون الجواء.

وتنتهي حالة التنبيه في تمام الساعة الثالثة من صباح غد الأحد، علمًا بأنها بدأت في العاشرة من صباح اليوم.

نصائح للتعامل مع العواصف الترابية:

وأصدر الدفاع المدني عددًا من النصائح للتعامل مع العواصف الرملية، لتجنب مشاكل ضيق التنفس.

ووجه المدني المواطنين بالبقاء في المنزل، خصوصًا للمصابين بأمراض الجهاز التنفسي، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

كما حذر من المرور بجوار الأعمدة، وخطوط الضغط العالي، واللوحات الإعلانية.