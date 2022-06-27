أُسدل الستار، مساء اليوم الاثنين، على منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022، بفوز الهلال باللقب رسميًّا.

نتائج مباريات الجولة الأخيرة:

وجاء نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ فوز الطائي بثلاثية ضد الحزم، وتعادل الاتحاد والباطن سلبيًّا، وتعادل الشباب والأهلي بدون أهداف أيضًا.

وخيم التعادل الإيجابي على نتيجة مباراة ضمك والتعاون، فيما فاز النصر على الفتح بهدفين مقابل هدف، وتجاوز الهلال فريق الفيصلي بالنتيجة ذاتها، ونجح فريقا الاتفاق والرائد في الفوز على الفيحاء وأبها بنتيجة 1/ 0.

ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:

وجاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الموسم، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ67 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف، ثم النصر ثالثًا بـ61 نقطة، يليه الشباب برصيد 55 نقطة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الخامس برصيد 44 نقطة، يليه الطائي بـ37 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، وحل الفتح ثامنًا برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع أبها والفيحاء.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة بالتساوي مع التعاون، ثم الباطن برصيد 33 نقطة، وحل الفيصلي في المركز الـ14 بـ33 نقطة، وهبط لدوري يلو مع الأهلي 32 نقطة والحزم 17 نقطة.