صعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال للمركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية مباريات الجولة الـ29.

نتائج مباريات الجولة الـ29 بـ دوري محمد بن سلمان

وكانت مباريات الجولة الـ29 من الدوري انتهت بخسارة الأهلي من الرائد بثلاثية لهدف، وفوز الاتحاد على الاتفاق بثلاثية لهدف، وتعادل التعاون مع الشباب بهدف لكل فريق، فاز الهلال على الفتح بثلاثية دون رد، تعادل أبها مع الفيحاء بدون أهداف، الفيصلي فاز على الطائي بهدف دون رد، النصر فاز على الحزم بنتيجة 4-1، الباطن فاز على ضمك بثنائية لهدف”.

ترتيب الدوري السعودي

الهلال في الصدارة برصيد 64 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 64 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 58 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 54 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، أبها والفيحاء في المركزين السابع والثامن برصيد 35 نقطة.

الطائي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، التعاون في المركز العاشر برصيد 33 نقطة، الرائد في المركز الحادي عشر والفيصلي في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة لكل فريق، الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، الاتفاق في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، الحزم بالمركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.