أُسدل الستار على منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وحافظ منتخب السعودية الأولمبي على الصدارة.

ترتيب مجموعة السعودية

وجاء ترتيب مجموعة السعودية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، كالتالي؛ الأخضر في الصدارة برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف عن اليابان، ليتأهلا سويًا إلى منافسات الدور ربع النهائي.

واحتل منتخب الإمارات الأولمبي المركز الثالث في المجموعة الرابعة بكأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 3 نقاط، فيما تذيل منتخب طاجيكستان الترتيب بدون نقاط، حيث ظهر بشكل مخيب للآمال.

الأخضر واليابان يفوزان في الجولة الثالثة

ولعب منتخب السعودية ضد الإمارات اليوم على ملعب لوكوموتيف طشقند، ضمن منافسات الجولة الثالثة، وظهر الأخضر بشكل مميز، ونجح في الفوز بثنائية دون رد، عن طريق أيمن يحيى وسعود عبدالحميد خلال أحداث الشوط الثاني.

ونجح منتخب اليابان في الفوز على طاجيكستان بثلاثية دون رد اليوم، عن طريق كوريو ماتسوكي، كين ساتو وتايكا ناكاشيما عند الدقائق 11، 56 و94، ليضمن التأهل في الوصافة.