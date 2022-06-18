نشرت جريدة أم القرى بعض تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وتفاعل مواطنون مع التعديلات في أنظمة التقاعد والتأمينات؛ مؤكدين أن التعديلات تأتي في صالح الموظفين والصالح العام.

وأبدى وائل إعجابه بقرار نظام الدفعة الواحدة مغردًا: “أفضل قرار نظام الدفعة الواحدة اللي كان للنساء فقط.. حلوة المساواة”.

حاجة للتفسير:

واعتبر المحلل الاقتصادي فيصل الدوخي، أن النظام بحاجة للتفسير من المختصين تجنبًا للاجتهادات؛ وقال: “تم الاطلاع على التعديلات في نظام التقاعد الجديد ويبدو لي الموضوع يحتاج تفسيرات وتوضيح من المختصين للحديث عنها حتى لا يكون هناك مجال للاجتهادات والتفسيرات الخاطئة”.

واختار الصحفي بندر السليس تسليط الضوء على أحد بنود التعديل، كاتبًا: “يحق للمشترك في حالة تركه العمل، تسلّم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة”.

بارقة أمل:

وقال الأخصائي الاجتماعي أحمد الشاذلي، معلقًا على التعديلات: “بريق أمل في هذا التعديل للموظفين اللي راح يشملهم التخصيص أو التحول بأن تكون خدمتهم الجديدة مكملة للخدمة السابقة ونتمنى أن يكون فيه تفصيل وتوضيح أكثر”.

أما الشاعر ماجد حجازي؛ غرد: “بشرى سارة تم تعديل نظام ضم المدد ليصبح التحول أو التخصص مسوغًا لاعتبار خدمة الموظف عند انتقاله من نظام التقاعد المدني إلى نظام التأمينات الاجتماعية، خدمة مكملة لغرض التقاعد المبكر”.

تعديلات نظام تبادل المنافع:

يذكر أنه بحسب تعديلات نظام التأمينات الاجتماعية: يحق للمشترك في حالة تركه العمل، تسلّم تعويض الدفعة الواحدة المستحق دون بلوغ سن الستين، أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة.

أما في نظام تبادل المنافع فيجب ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير.

كما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز، أو التنسيق من الخدمة.

كذلك لا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص، الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأيٍّ من نظامي التقاعد المدني والعسكري.