تنتظر الأسر الضمانية بمزيد من الترقب موعد الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو 2022 بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحي المبارك وحاجة الأسر إلى توفير مقاضي ومتطلبات العيد.

موعد الضمان الاجتماعي المطور

والمعروف أن إيداع راتب الضمان يكون اليوم الأول في الشهر الميلادي بعد توحيد موعد صرف راتب الضمان الجديد والقديم على حد سواء. ويتم الإيداع عبر الحسابات البنكية للمستفيدين الذين صدرت لهم نتائج الأهلية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور:

يذكر أن من بين شروط الضمان الاجتماعي ما يلي: