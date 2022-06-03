أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، أن فريقه الصاعد حديثًا لـ الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم لن يضم أي لاعب من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أو من الدوري المصري الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي.

حقيقة اهتمام ألميريا بـ الدوسري وديانج:

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن اهتمام النادي الإسباني بضم سالم الدوسري نجم الهلال والمالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي المصري.

وعلق آل الشيخ قائلًا عبر حسابه في “الفيسبوك”: “لن يتم التعاقد مع أي لاعب موجود في الدوري السعودي أو الدوري المصري في صفقات ألميريا في الصيف، صفحة الكرة السعودية طويتها للأبد، لا تسمعوا لإشاعات التضليل التي تعودت على استخدام اسمي لزيادة المشاهدات ولإشغال الناس، النادي الإسباني مفتوح فقط للمواهب العربية الجديدة والمواهب العربية في الدوريات الأوروبية والعالمية، تحياتي”.