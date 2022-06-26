وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني سؤالًا لمتابعيه عبر “تويتر” حول اللاعب السعودي الذي يملك القدرة على الاحتراف في الدوري الإسباني الممتاز واللعب أساسيًا.

مراح اقرب ل اي اداره الا بعقود رسميه وصفقات مربحه للجميع👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) June 26, 2022

ماذا طلب تركي آل الشيخ؟

وقال آل الشيخ في تغريدته اليوم الأحد: “من اللاعب السعودي اللي يكون مفيد في الدوري الإسباني ومستواه يلعبه أساسي من البداية؟ أبي إجابات حقيقية من غير ميول أو مزح، فيدوني برأيكم يمكن شايفين أكثر مني؟ ويكون له رغبة بالاحتراف وعقليته محترفة وإدارته مستعدة لبيعه؟”.

عبدالرحمن غريب (الأهلي).

سامي النجعي (النصر).

خالد الغنَّام (النصر).

مصعب الجوير (الهلال).

تركي العمَّار (الشباب).

فراس البريكان (الفتح).

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👈ومن هؤلاء الستة جميعاً أُرشح :

• تركي العمَّار ( الشباب ) 👍

(موهوب + عقليَّة إحترافيَّة رائعة + انضباط).

ماشاء الله، والله يوفقه pic.twitter.com/YLpiW3fZno — ⚖️خالد الشعلان⚖️ (@k_alsh3laan) June 26, 2022

وأضاف آل الشيخ: ” ماراح أقرب لـ أي إدارة إلا بعقود رسمية وصفقات مربحة للجميع”.

ورشح المتابعون كل من ” سالم الدوسري لاعب الهلال، مصعب الجوير لاعب الهلال، عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي، سلطان الغنام لاعب النصر، تركي العمار لاعب الشباب”.