زودت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في الإدارة العامة للمصاحف الأرفف والدواليب، بطبعات جديدة للمصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ووضعها في متناول قاصدي بيت الله الحرام، حيث بلغ عددها 80 ألف نسخة، فيما بلغ عدد الدواليب والخزانات التي تمت إضافتها وتوزيعها داخل المسجد الحرام (2300) دولاب مختلفة الأحجام، وذلك تزامنًا مع وصول حجاج بيت الله الحرام.

مصاحف برايل:

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصاحف والكتب، غازي بن فهد الذبياني، أن الإدارة قامت أيضًا بتزويد الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معاني كلمات القران الكريم بعدة لغات أهمها (الإنجليزية والأوردية والإندونيسية)، والمصحف الشريف بالحجم الكبير، حيث وزعته في جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام.

وأكد أن عملية تزويد المصاحف وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها وكذلك التفاسير الميسرة مستمرة تيسيرًا لقاصدي بيت الله الحرام واستثمارًا لأوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.

برنامج خاص:

وأضاف الذبياني أن الإدارة أعدت برنامجًا خاصًّا للاحتفاء بحجاج بيت الله الحرام، حيث خصصت مصحفًا يُهدى لكل حاج، يهتدي بهدايته ويستغل أوقاته بتلاوته فيصطحبه معه في هذه الرحلة المباركة، بالإضافة إلى برنامج بيان لمعاني كلمات القرآن الكريم مترجم بأكثر من 60 لغة، عبارة عن باركود (QR) يتم تحميله عبر الأجهزة الذكية.

تأتي هذه الخدمات إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، في بذل المزيد من الجهود وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر.