أوضحت هيئة الغذاء والدواء، الطريقة الصحية لإعادة تسخين الطعام؛ محذرة من تسببه في التسمم الغذائي في حالة تسخينه بشكل خاطئ.

وبينت أن الطريقة الصحية للتسخين تتمثل في التسخين مرة واحدة فقط، في درجة حرارة لا تقل عن 74 درجة مئوية.



حفظ الأغذية

كما نبهت الهيئة، من سوء حفظ الأغذية؛ مؤكدة أنها أحد الأسباب الرئيسة للإصابة بالتسمم الغذائي.

وأوضحت أن الطريقة المثلى لحفظ الغذاء تتمثل، في حفظه في الثلاجة في درجات حرارة تقل عن 5 درجات مئوية؛ وعدم إبقائه في الغرفة لوقت يزيد عن ساعتين.

ألواح التقطيع من أسباب التسمم الغذائي

وفي وقت سابق؛ أصدرت الهيئة تحذيرًا من خلط الغذاء النيئ مع الجاهز للأكل، وتقطيع الخضروات على ألواح تقطيع اللحوم.

وأشارت الهيئة إلى أهمية تخصيص ألواح تقطيع للحوم مخالفة للمستخدمة لتقطيع الخضروات لتجنب الإصابة بالتسمم العذائي. كما بينت أن خلط المكونات النيئة من الطعام مع الجاهزة للأكل من أهم مسببات التسمم الغذائي.

كما شددت وزارة الصحة سابقًا؛ على عدد من التعليمات، لتجنب حدوث التسمم الغذائي. وأوضحت الصحة، أن من بين التعليمات التي تساعد في الحد من الإصابة بالتسمم الغذائي: الحفاظ على نظافة اليدين، والأسطح، وأدوات الطعام، وطهي اللحوم والدواجن جيدًا عند درجة حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية.