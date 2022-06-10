أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه يشترط للتفويض الخارجي للسيارات المستأجرة، تسديد المخالفات المرورية، وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية عليها.

تسديد المخالفات المرورية

وتلقت الإدارة العامة لمرور على صفحتها الرسمية بتويتر من أحد متابعيها، يقول: “أقدر إذا استأجرت سيارة أفوض خارجي وأنا عليّ مخالفات؟” ورد المرور بالقول: “ينص نظام المرور المادة السابعة عشرة الفقرة 2 بتسديد المخالفات المرورية إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له وألا يكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة”.

نقل ملكية السيارة

وفي وقت سابق، أعادت إدارة المرور، التأكيد على عدم إمكانية نقل ملكية السيارة في حال انتهاء الاستمارة، أو الهوية الشخصية؛ إذ تلقت سؤالًا من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية على “تويتر” قال فيه: هل أقدر أنقل ملكية السيارة والاستمارة منتهية؟ وهل يلزم تأمين كي أنقل ملكية؟ وردت بالقول:” إنه لا يمكن نقل ملكية السيارة والاستمارة منتهية”.

وفي شأن آخر أشارت الإدارة إلى إمكانية نقل الملكية من الأب للابن، عبر أقرب معرض سيارات معتمد، أو بوابة أبشر الإلكترونية، لافتةً إلى عدم إمكانية نقل الملكية إلا لشخص هويته سارية، سواء الإقامة أو الهوية الشخصية.

وتختلف رسوم نقل الملكية باختلاف نوع السيارة، ونوع رخصة السير، كما تتاح الشروط والتفاصيل كاملة عبر بوابة أبشر الإلكترونية.