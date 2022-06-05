كشف المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي، تشكيلة الأخضر لمواجهة كولومبيا وديًا مساء اليوم.

وجاء التشكيل مكونًا من: “محمد العويس، ناصر الدوسري، علي البليهي، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، هتان باهبري، عبدالله الحمدان، خالد الغنام، فراس البريكان”.

موعد مباراة الأخضر أمام كولومبيا

وسوف تبدأ المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت المملكة في مدينة مورسيا الإسبانية وستنقل عبر قناة SSC1.

وسبق لـ المنتخب السعودي المواجهة مرتين أمام المنتخب الكولومبي، في إطار الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة، وانتهت المباراة الأولى، التي أقيمت في 6 فبراير 94، بالتعادل بهدف لمثله، بينما انتهت المباراة الثانية في 9 فبراير، بخسارة الأخضر بنتيجة (0-1).

ويتواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بـ كأس العالم 2022 مع منتخبات ” الأرجنتين، بولندا، المكسيك”.