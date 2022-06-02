تترقب الجماهير مباراة إسبانيا والبرتغال في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسط منافسة قوية على الفوز وتحقيق انطلاقة مميزة.

مباراة إسبانيا والبرتغال

ومن المقرر أن تُقام مباراة إسبانيا والبرتغال على ملعب “بينتو فيامارين”، اليوم الخميس عند الساعة 9:45 مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

ويطمح منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في الظهور بشكل مميز، أملًا في مواصلة مشواره والمنافسة على اللقب، فيما تدخل إسبانيا بقيادة لويس إنريكي البطولة بهدف التأهل إلى النهائي والفوز بها، بعد خسارة نهائي النسخة الماضية.

تشكيل مباراة اليوم المتوقع

وكشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية عن تشكيلة مباراة اليوم المتوقعة، وجاء تشكيل الماتادور كالتالي؛ أوناي سيمون، أزبليكويتا، باو توريس، إينيجو مارتينيز، جوردي ألبا، بوسكيتس، كوكي، جافي، فيران توريس، داني أولمو وموراتا.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ “برازيل أوروبا” مباراة إسبانيا والبرتغال بالتشكيل التالي؛ ديوغو كوستا، نونو مينديز، دوارتي، بيبي، جواو كانسيلو، روبن نيفيز، برناردو سيلفا، برونو فيرنانديز، ديوجو جوتا، رافائيل لياو وكريستيانو رونالدو.