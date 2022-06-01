كشف المدربان الإيطالي روبيرتو مانشيني والأرجنتيني ليونيل سكالوني تشكيلة منتخبي إيطاليا والأرجنتين في بطولة كأس الأبطال.

وجاء تشكيل المنتخب الإيطالي مكونًا من: “دوناروما؛ دي لورنزو، بونوتشي، كيليني، إيمرسون؛ بيسينا، جورجينيو، باريلا، بيرنارديسكي، بيلوتي، راسبادوري”.

أما تشكيل المنتخب الأرجنتيني فجاء مكونًا من: “إيمليانو مارتينيز؛ مولينا، روميرو، أوتاميندي، تاجلياجيكو؛ دي بول، رودري جويز؛ ميسي، ديبالا، دي ماريا؛ لوتارو مارتينيز”.

ويواجه المنتخب الإيطالي بطل كأس أمم أوروبا 2020 منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا 2020.

ويدير المباراة، الحكم التشيلي بييرو مازا حيث تُقام في ملعب ويمبيلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.