أعلن المدير الفني للأخضر الأولمبي، سعد الشهري عن تشكيل منتخب السعودية ضد الإمارات في المباراة المقرر انطلاقها، بعد قليل.

السعودية ضد الإمارات

ولعب منتخب السعودية ضد الإمارات، على ملعب لوكوموتيف طشقند، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وقبل مباراة السعودية ضد الإمارات، يحتل الأخضر الأولمبي صدارة المجموعة الرابعة في كأس آسيا برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان تحت 23 عامًا، فيما يقع الأبيض في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

تشكيل الأخضر في مباراة اليوم

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة اليوم كالتالي؛ نواف العقيدي، حمد اليامي، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، سعد بالعبيد، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، حسين العيسى، هيثم عسيري، أيمن يحيى وعبدالله رديف.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر الأولمبي في مباراة اليوم كل من؛ عبدالرحمن الصانبي، عبدالرحمن الشمري، وليد الأحمد، أحمد الغامدي، متعب الحربي، عوض الناشري، زياد الجهني، مشعل الصبياني ومحمد مران.