أعلنت وزارة الحج والعمرة، إجراء تصحيح لأسعار الباقات الأساسية لحجاج الداخل لهذا العام 1443هـ.

وأصبح أقل باقة لحجاج الداخل 9731 ريالًا، بينما أصبحت أعلى باقة 17066 ريالًا، وفقًا لما ورد في تطبيق اعتمرنا.

خطوات تسجيل حجاج الداخل

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، عن طريقة تسجيل الحجاج من داخل المملكة للعام الجاري 1443 هـ، عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني.

ويتم تسجيل الحجاج من داخل المملكة لعام 1443هـ من خلال الخطوات التالية:

– الدخول للمسار الإلكتروني أو تطبيق اعتمرنا

– تسجيل الدخول والبيانات الشخصية

– إدخال رمز التحقق

– خدمات الحج

– تسجيل رغبة حج

– اختبار الباقات

– خدمات إضافة اختياري “الأضاحي”

– إرسال طلب رغبة حج

– إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار المشرحين للحج يوم الأحد 13-11-1443هـ.

– إشعار المشرحين عبر رسائل نصية يوم الأحد 13-11-1443هـ

– سداد الفاتورة

– إصدار تصريح الحج

فتح التسجيل لحجاج الداخل

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة، عن فتح التسجيل للحجّاج من داخل المملكة، عبر تطبيق (اعتمرنا) أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.