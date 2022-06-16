تسببت تصريحات الفرنسي أرسن فينغر المسؤول عن إستراتيجية كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في الهجوم على الأول بسبب تقليله من أصول اللاعب الإفريقية.

ماذا قال فينغر عن مبابي ؟

وكان فينغر قال: “لو كان كيليان مبابي قد ولد في الكاميرون، لما أصبح المهاجم الذي هو عليه اليوم”.

وتابع: “هناك أوروبا وهناك بقية العالم”.

وأصدر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بيانًا حول تعليقات فينغر فقال: “الكونميبول ترفض وتدين التعابير المؤسفة للغاية لأرسين فينجر مسؤول (الفيفا) الكبير، المقرب جدًّا من رئاسة المؤسسة”.

وأضاف بيان اتحاد أمريكا الجنوبية: “كلمات فينغر، بالإضافة إلى الكشف عن جهل غير عادي بالمساهمة القيمة للاعبين الأفارقة في كرة القدم العالمية، وخاصة كرة القدم الأوروبية- تظهر تحيزًا مهينًا يجعل جهود لاعبي كرة القدم والمؤسسات الرياضية غير مرئية في أوروبا”.