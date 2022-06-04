عرضت قناة الإخبارية، اليوم السبت، تقريرًا يُظهر وجود ارتفاع كبير في أسعار وجبات المطاعم، مع تزايد الطلب عليها.
فيديو | ارتفاع أسعار وجبات المطاعم والطلب عليها في تزايد#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/M5cOwMhrbk
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 4, 2022
تضاعف الأسعار:
وبحسب التقرير، يوجد تضاعف في أسعار الإفطار بنسب وصلت إلى 500%، متسائلًا هل هو تلاعب من قبل أصحاب المحلات، أم أن هنالك أسباباً دفعت للاختلاف؟
ردود أفعال:
واستعرض التقرير ردود أفعال المواطنين حول ارتفاع الأسعار، وقال أحد المواطنين: “الأماكن الشعبية والصغيرة، ممكن يفطر فيها أي واحد من الأفراد، لكن في الأماكن الغالية لا يمكن لأن الأسعار مرتفعة ومبالغ فيها”.
وتابع: “يجب على الجهات أن ينزلوا الميدان ويراقبوا الأسعار، سيجدون أن هناك أشياء مبالغاً فيها، فوق ما تتخيل، ليس فقط على الإفطار ولكن على كل المنتجات”.
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