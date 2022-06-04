عرضت قناة الإخبارية، اليوم السبت، تقريرًا يُظهر وجود ارتفاع كبير في أسعار وجبات المطاعم، مع تزايد الطلب عليها.

تضاعف الأسعار:

وبحسب التقرير، يوجد تضاعف في أسعار الإفطار بنسب وصلت إلى 500%، متسائلًا هل هو تلاعب من قبل أصحاب المحلات، أم أن هنالك أسباباً دفعت للاختلاف؟

ردود أفعال:

واستعرض التقرير ردود أفعال المواطنين حول ارتفاع الأسعار، وقال أحد المواطنين: “الأماكن الشعبية والصغيرة، ممكن يفطر فيها أي واحد من الأفراد، لكن في الأماكن الغالية لا يمكن لأن الأسعار مرتفعة ومبالغ فيها”.

وتابع: “يجب على الجهات أن ينزلوا الميدان ويراقبوا الأسعار، سيجدون أن هناك أشياء مبالغاً فيها، فوق ما تتخيل، ليس فقط على الإفطار ولكن على كل المنتجات”.