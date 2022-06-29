أضاف تطبيق “تو يو” السعودي مدن محايل عسير والمجمعة والدوادمي إلى قائمة خدمات التوصيل ليصبح مجموع المدن أكثر من 52 مدينة حول المملكة؛ وذلك لتلبية احتياجات السكان عبر تقديم تجربة تقنية فريدة ومميزة، من خلال السرعة والاحترافية مشمولة بعروض توصيل غير مسبوقة في السوق السعودي.

تقديم أفضل الخدمات:

وبهذا الصدد قال الرئيس التنفيذي التجاري في الشركة المهندس زياد بن علي العجلان “انطلاقاً من حرصنا في تطبيق “تو يو” السعودي على تقديم أفضل الخدمات اللوجستية في المملكة لتوصيل الطلبات، حيث استطاع تطبيق “تو يو” خلال مدة قياسية التوسع في أكثر من 52 مدينة، والخطوة القادمة هي التوسع الإقليمي في عدد من دول المنطقة.

وحيث إن الخدمات اللوجستية عامل أساسي للنمو الاقتصادي وقدرته التنافسية ونحن بدورنا ملتزمين بجودة الخدمات والمعايير العالمية والتي تليق برؤية المملكة 2030 وتوجهها للوصول إلى مراتب متقدمة في هذا المجال لتصبح منصة عالمية لوجستية. وحيث إن تطبيق “تو يو” يعد منصة لوجستية متكاملة ربطت بين المستخدم والمتاجر والممثل، حيث يعتبر ” تو يو ” من التطبيقات الرائدة في مجال توصيل طلبات المطاعم إضافة إلى الصيدليات ومتاجر الهدايا والملابس وخدمات أخرى متعددة.

توصيل الطلبات:

الجدير بالذكر أن تطبيق “تو يو” كان له دور كبير في جائحة كورونا، حيث ساهم في توصيل الطلبات لجميع المستهلكين المواطنين والمقيمين، إذ تعتبر متطلبات أساسية أثناء فترة الجائحة؛ وذلك من خلال فريق عمل متكامل بطاقة عالية جدًا، وبأعلى المعايير والجودة.