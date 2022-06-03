كشفت تقارير إعلامية تفاصيل جديدة مثيرة حول قضية نادي النصر مع اللاعب محمد كنو لاعب الهلال.

أبرز القرارات في قضية كنو

وكانت غرفة فض المنازعات أصدرت قرارًا في الأول من مايو الماضي، يقضي بإيقاف اللاعب 4 أشهر على خلفية توقيعه لنادي النصر ثم تجديد عقده لنادي الهلال في آن واحد، وألزمت الغرفة اللاعب ونادي الهلال بالتضامن بدفع تعويض مالي لنادي النصر يُقدر بـ27 مليون ريال، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر.

إلغاء عقوبة منع التسجيل !

الإعلامي سعود الصرامي قال عبر حسابه في “تويتر” : “”إلغاء عقوبة ” المنع ” من التسجيل لفترتين، جاهز للصدور !؟”.

أثارت التغريدة غضب عشاق نادي النصر كون قرار غرفة فض المنازعات ينص على حرمان الهلال من فترتي تسجيل بداية من صيف 2022 ويناير 2023.