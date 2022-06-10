وثق مقطع فيديو، تطوير علماء في اليابان إصبع روبوتي بجلد بشري، يُشفى من الجروح ذاتيًّا وبقدرات استشعارية فائقة.

علماء يابانيون يطورون "إصبعا روبوتيا" بجلد بشري.. يُشفى من الجروح ذاتيا وبقدرات استشعارية فائقة#اليابان #العربية pic.twitter.com/H3eoiXGHY2 — العربية (@AlArabiya) June 10, 2022

وحسب الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، طور علماء يابانيون، إصبعًا روبوتيًّا مغلف بجلد بشري حقيقي لإعطاء مستخدميه مظهرًا أكثر واقعية.

الشفاء من الجروح:

وأكد العلماء أن وجود خلايا حية على سطح الأطراف الآلية سيعطيها قدرة استثنائية مثل القدرة على الشفاء من الجروح.

وقال شوجي تاكيوتشي، الأستاذ بجامعة طوكيو: “أعتقد أننا حققنا إنجازات هذه المرة بجعل المظهر الجسدي للروبوت أكثر شبهًا للإنسان”.

وأضاف تاكيوتشي: “الشيء الرائع في المواد الحيوية على السطح الآلي، هو أن لديها من القدرات مثل الإصلاح الذاتي وانقسام الخلايا وتجددها والاستشعار شديد الحساسية وحتى التمثيل الغذائي”.

ويأمل العلماء بتطوير ميزات إضافية للجلد المستخدم، كإدخال الأوعية الدموية والعصبية لاستخدامه مستقبلًا في تغطية الأطراف الصناعية”.