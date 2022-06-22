نجح باحثون في جامعتي “هارفارد” و “روتجرز” في تطوير طلاء نباتي جديد مضاد للميكروبات، حيث يمكن رشه على الطعام لإبقائه طازجاً، وذلك كبديل عن الأغلفة البلاستيكية المضرة للبيئة.

مزايا الطلاء

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، يعد الطلاء الجديد مزودًا بمواد مقاومة للميكروبات، كحمض الستريك ومادة النيسين المضادة للجراثيم، إذ تقاوم هذه المواد الميكروبات المتعدد، مثل الإشريكية القولونية والليستيريا، مما يمنع تلف الطعام وتلوثه.

وقال الخبراء، في البحث الذي نشر في صحيفة “ناتشر فود”، إن الطلاء يمكن أن يطيل العمر الافتراضي للأفوكادو بنسبة 50%، كما أنه صديق للبيئة ويتحلل في أقل من 3 أيام.

أخطار البلاستيك

وهذه ليست المرة الأولى التي يطور فيها العلماء طلاءات غذائية صديقة للبيئة لتحل محل البلاستيك، الذي له تأثيرات سلبية على سلامة الإنسان والبيئة، وتشكل واحداً من أكبر التحديات التي يسعى العالم لاحتوائها والسيطرة عليها.