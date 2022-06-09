انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية والإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس آسيا تحت 23 عامًا بالتعادل السلبي.

السعودية والإمارات يتعادلان سلبيًا

وبدأت مباراة السعودية والإمارات بشكل سريع، قبل أن يمنع القائم الهدف الأول للأبيض عند الدقيقة 15، وأطلق نجم الأخضر حامد الغامدي تسديدة قوية تصدى لها الحارس عند الدقيقة 24.

واستمرت المحاولات أملًا في هز الشباك، وأطلق سعود عبدالحميد تسديدة صاروخية عند الدقيقة 32، إلا أن القائم تصدى لها، وأحرز الأخضر هدفًا عند الدقيقة 40، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الـVAR، لوجود لمسة يد.

وحاول اللاعبون تسجيل هدف في الدقائق الأخير، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية والإمارات المقامة على ملعب لوكوموتيف طشقند بالتعادل بدون أهداف.

ترتيب المجموعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا

ويحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الرابعة في كأس آسيا تحت 23 عامًا برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان، فيما يقع الأبيض في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.