انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة النصر ضد الفتح في الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

النصر ضد الفتح:

وبدأت مباراة النصر ضد الفتح المقامة على ملعب مرسول بارك في الرياض بشكل سريع، وسط سيطرة من العالمي قبل أن ينجح الأرجنتيني بيتي مارتينيز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 14 دقيقة.

وانطلق مارتينيز بالكرة وراوغ المدافع، ليطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ويهز الشباك مبكرًا، وكاد أحمد الجعيدي أن يسجل التعادل عند الدقيقة 18، إلا أن تسديدته مرت بجانب القائم.

واستمرت المحاولات وتلقى مارتينيز تمريرة مميزة من تاليسكا داخل منطقة الجزاء، إلا أن تسديدته مرات بجانب القائم عند الدقيقة 25، قبل أن ينقذ منصور الشمري فرصة هدف محقق للفتح عند الدقيقة 28.

وواصل لاعبو الفريقان محاولاتهما أملًا في تسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح أيمن الخليف من تسجيل التعادل من تسديدة من داخل المنطقة عند الدقيقة 37، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة النصر ضد الرائد بالتعادل.

الفريقان في الدوري:

وقبل مباراة النصر ضد الفتح اليوم، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 58 نقطة، فيما يقع النموذجي في المركز السادس برصيد 35 نقطة.