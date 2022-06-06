انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية واليابان بالتعادل السلبي بين الفريقين في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.
ببراعة.. نواف العقيدي يتصدى لتسديدة خطيرة 🧤#السعودية_اليابان
#AFCU23 | #SSC pic.twitter.com/eonSva9uKr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 6, 2022
وشهد الشوط الأول تفوقًا يابانيًا واضحًا حيث كان نواف العقيدي حارس المرمى أبرز لاعب في المنتخب السعودي وتصدى لفرص تهديفية محققة، مما جعل نتيجة الشوط الأول تنتهي بالتعادل السلبي.
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