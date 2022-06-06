انتهى الشوط الأول من مباراة السعودية واليابان بالتعادل السلبي بين الفريقين في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وشهد الشوط الأول تفوقًا يابانيًا واضحًا حيث كان نواف العقيدي حارس المرمى أبرز لاعب في المنتخب السعودي وتصدى لفرص تهديفية محققة، مما جعل نتيجة الشوط الأول تنتهي بالتعادل السلبي.