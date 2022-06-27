خيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الأهلي في الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الليث سجل هدفًا في الدقيقة الخامسة عشرة عبر هتان باهبري ثم ألغاه الحكم محمد الهويش بداعي التسلل.

الراقي لا يزال في مراكز الهبوط بتعادله ضد الشباب، حيث أن الراقي بحاجة للفوز مع تعثر كل من ” التعاون والفيصلي والطائي والرائد والاتفاق والباطن”.