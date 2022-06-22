يطمح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات، وتجاوز عقبة الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي يسعى لتحقيق الفوز

وفشل الراقي في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تعادل أمام الباطن، أبها والنصر، ليصل إلى تعادلاته في الموسم الحالي إلى 13 تعادلًا.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على بُعد تعادل واحد؛ لمعادلة الفريق الأكثر تعادلًا في موسم واحد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وهو العروبة في موسم 2013/ 2014.

الرائد ضيفًا على الراقي

وتُقام مباراة الأهلي ضد الرائد على ملعب مدينة الجوهرة المشعة في جدة، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الراقي في المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.