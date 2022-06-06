شهد نظام نور العديد من التعديلات الجديدة مع اقتراب الإعلان عن حركة النقل الخارجي.

ويترقب المعلمون والمعلمات صدور حركة النقل الخارجي، وذلك من خلال نظام نور وبوابة فارس الإلكترونية لجميع الراغبين في الانتقال من مدرسة إلى أخرى حسب تفضيلاتهم.

تعديلات في بيانات الرغبات:

ونشرت الخبيرة في الشأن التعليمي لطيفة الديهان أبرز التعديات في بيانات رغبات حركة النقل الخارجي، ومنها استبدال سنة التقديم بالنقاط وإضافة برامج الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية.

كذلك استعرض المتخصص في التعليم عبدالله الجدعاني بعض التعديلات التي حدثت في نظام نور.

وقال الجدعاني في تغريدة له عبر تويتر: يستبشر كثير من الزملاء والزميلات بصدور حركة النقل الخارجي قريبًا، وهذا ما أتوقعه مع أهمية معرفة بعض التحديثات في نظام نور قبل قليل وهي:

استبدال سنة التقديم بالنقاط.

إضافة نقاط للمقدمين عام 1443 لكل سنة تقديم درجة.

الأداء الوظيفي لآخر عامين.

إضافة نقاط برامج الاستثمار.

حركة النقل الخارجي:

والنقل الخارجي هو خدمة مقدمة للمعلمين لتمكنهم من الانتقال إلى مكان عمل آخر قريب من مكان الإقامة، وهي ضمن خطوات تساهم في تلبية احتياجات الكوادر التربوية.

وتداولت بعض الحسابات غير الرسمية أنباء عن صدور حركة النقل الخارجي، ولكن لم تعلن حتى الآن وزارة التعليم تعميمًا بشأن الحركة.