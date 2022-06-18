نشرت جريدة أم القرى بعض تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
نظام التقاعد المدني:
وذكرت أم القرى أنه بالنسبة إلى التعديلات في نظام التقاعد المدني فجاء فيها: إذا انتهت خدمة الموظف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14% من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.
وتابعت: إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسبب تأديبي، تحسب المكافأة ما نسبته 10% من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته.
شروط صرف المكافأة:
كما يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين (18) و(23) من هذا النظام، بلوغ سن الستين أو الوفاة، أيهما أسبق.
– إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت عشر سنوات على الأقل، وبلغ سن الستين فيستحق معاشًا.
كنت امل ان تحول مبلغ نهاية الخدمه للموظف من المنشاة وتدفع سنويا للتامينات وخصوصا القطاع الخصاص لانه ليس هناك حماية لحساب مكافئات نهاية الخدمه ولاحظت كثير من ااشركات تفاس وليس هناك نهاية خدمه