باشرت شرطة المنطقة الشرقية حادثة تعرض فتاة لاعتداء أثناء مشاجرة بين 4 أشخاص في محافظة الخبر، وأحالتهم لجهة الاختصاص.

تفاصيل الواقعة:

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية بأنه إشارة إلى ما تم تداوله في مقطع فيديو تظهر فيه فتاة تدعي تعرضها للاعتداء بالضرب والتهديد من ذويها في محافظة الخبر، فقد تمت مباشرة بلاغ مشاجرة بين 4 مقيمين من الجنسية السورية ومواطن.

وتابع المتحدث أنه تبين من إجراءات الاستدلال تعرض الفتاة للكمة أثناء المشاجرة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.