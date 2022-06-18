تصدرت مدينة الفهود بسلطنة عمان، قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

قائمة أعلى درجات حرارة بالعالم

ونشر الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة “تسميات”، على حسابه بموقع “تويتر”، قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، على مستوى العالم، وفقًا لما ذكره موقع “EldoradoWeather” المتخصص.

مدينة الفهود بالمركز الأول

واحتلت مدينة الفهود بسلطنة عمان المركز الأول بتسجيل 49 درجة مئوية، تلتها مدينتي قرن العلم في السلطنة، وصفی‌ آباد الإيرانية أيضًا، اللتان سجلتا 48.8 درجة مئوية.

وجاءت البصرة بالعراق في المركز الثالث بتسجيل 48.5 درجة مئوية، تلتها مدينة بهلا بسلطنة عمان بـ 48 درجة مئوية.