قال الملياردير الأمريكي ورجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، مؤسس شركتي تسلا وسبيس إكس إنه يحصل على راتب سنوي 6.66 يبلغ مليار دولار أمريكي.

بينما يبلغ راتب تيم كوك، رئيس آبل 770.5 مليون دولار ومكافأة 10.7 ملايين دولار و250 مليون دولار من حوافز الأسهم.

راتب أشهر رجال الأعمال

ووصل راتب جين سن هوانغ رئيس شركة إنفيديا في عام 2022، إلى 23.7 مليون دولار، وراتب ريد هاستينغز، رئيس نتفليكس نحو 435.5 مليون دولار.

يذكر أن شركة تيسلا خسرت نحو 5 ملايين دولار في أسبوع بسبب عملة دوجكوين، التي اتهم مستثمرون بها إيلون ماسك بالاحتيال،