أوضحت وزارة الحج والعمرة سبب رفض بعض حالات المُرافق للمُتقدم الرئيسي للحج، رغم قبول ترشيح الأخير في القرعة الإلكترونية.

وقالت الوزارة، رداً على عدة استفسارات في هذا الشأن: ”إن سبب الرفض في تلك الحالات يعود إلى أن المرافق، لم يستوفِ أحد الشروط للتسجيل في حج عام 1443هـ.”

وأضافت: “أنه يمكن للمُتقدم إلغاء التصريح المصدر لأداء الحج من خلال اتباع الخطوات التالية:

– إلغاء التصريح من منصة أبشر.

– إلغاء التصريح من خلال المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة تطبيق “اعتمرنا” .

– طلب استرجاع المبالغ.

قرعة حجاج الداخل

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة، نتائج القرعة الإلكترونية للحجاج من داخل المملكة لموسم الحج 1443 هـ.

وكشفت الوزارة في بيان عن تسجيل, 297 طلباً ضمن القرعة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بإقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية, الموسم الحج للعام الجاري، منها 62% لفئة الذكور و 30% للإناث.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي أعداد الطلبات المكتملة تجاوزت 217 ألف طلب عبر تطبيق “اعتمرنا” والبوابة الإلكترونية لحجاج الداخل.