في مفاجأة صادمة لمحبيه من جميع أنحاء العالم، كشف النجم الكندي جاستن بيبر، عن معاناته من الشلل في أحد جانبي وجهه، حيث أعلن إصابته بمتلازمة رامسي هانت، والتي تجعله غير قادر على تحريك نصف وجهه وبالتالي الصعود إلى المسرح.

إصابة بالشلل

وقال جاستن بيبر في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع “إنستجرام”: “مرحبًا جميعًا.. أعاني متلازمة رامسي هانت، وهو ما تستطيعون ملاحظته على وجهي”. وأكد أنه يعجز عن الرمش إلا عبر عين واحدة أو الابتسام سوى من جهة معينة في فمه، مؤكدًا أنه ليس قادرًا جسديًا على إحياء الحفلات، إذ إن وضعه الصحي دقيق جدًا ويلزمه الراحة.

وألغى جاستن بيبر حفلين موسيقيين كان مقررًا أن يحييهما في مدينة تورونتو الكندية، ولم يشر إلى أي شيء حول إلغاء جولته بالولايات المتحدة الأمريكية.

فيروس الهربس

ويرجع سبب إصابة جاستن بيبر بهذا الشلل إلى فيروس يهاجم عصب الأذن وأعصاب الوجه، حسب ما ذكره الفنان، موجهًا الشكر لمعجبيه على تحليهم بالصبر، موضحًا أنه يمارس تمارين للوجه كي تساعده على التعافي.

وتحدث متلازمة “رامسي-هانت”، عندما يؤثر فيروس الهربس النطاقي على العصب الوجهي بالقرب من إحدى الأذنين، فضلًا عن ظهور طفح جلدي مؤلم ناتج عنه. ويمكن أن تتسبب متلازمة رامسي-هانت في شلل بالوجه وفقدان للسمع في الأُذُن المُصابة.

أعراض وطرق الوقاية من رامسي هانت

وكشف استشاري أمراض معدية ومكافحة العدوى، أحمد الحقوي، ما هية متلازمة رامسي هانت، وأعراضها وطرق الوقاية منها.

وقال الحقوي، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن متلازمة رامسي هانت، هي إحدى صور الحزام الناري، لكن يكون العصب المتأثر هو العصب الوجهي.

وأضاف الحقوي، أن المتلازمة تحدث بسبب نفس الفيروس الذي يسبب الجدري المائي (العنقز) حيث يكمن الفيروس في الخلايا العصبية ويعود للنشاط مع ضعف المناعة أو تقدم العمر أو التوتر المستمر.

وعن العرضين الرئيسيين لمتلازمة رامسي هانت، أوضح الحقوي، أنهما يتمثلان في طفح جلدي أحمر مؤلم مع بثور مملوءة بالسوائل على أذن واحدة وداخلها وحولها، وضعف الوجه أو شلله على نفس جانب الأذن المصابة.

وأشار إلى أنه عادة ما يحدث الطفح الجلدي وشلل الوجه في نفس الوقت، وفي بعض الأحيان يمكن أن يحدث أحدهما قبل الآخر ولكن في بعض الحالات لا يحدث الطفح الجلدي أبداً تمامًا كما يحدث في شلل بيل (شلل العصب الوجهي ) والذي يسببه فيروس آخر هو الهربس البسيط وله أيضًا أسباب أخرى معدية وغير معدية.

ألم في الأذن وفقدان السمع

وأكد الحقوي أن المصاب لمتلازمة رامسي هانت قد يعاني أيضًا من: «ألم في الأذن، فقدان السمع، طنين الأذن، صعوبة في إغلاق عين واحدة، إحساس بالدوار، تغيير في إدراك الذوق أو فقدان الذوق، جفاف الفم والعينين».

ولفت استشاري أمراض الجلدية إلى أن المصاب يحتاج للعلاج السريع لمنع المضاعفات أو التقليل من حدوثها (عادة يكون العلاج خليط من مضادات الفيروسات والكورتيزون).

وعن طرق الوقاية من الحزام الناري عمومًا والعنقز ومتلازمة رامسي هانت، أكد أنها متوفرة عن طريق تطعيم الأطفال بشكل روتيني ضد الجدري المائي، ما يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بفيروس الجدري المائي. وأوصى بلقاح الحزام الناري للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر.